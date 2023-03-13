بمشاركة حجازي وطارق.. الاتحاد إلى نصف نهائي الكأس بركلات الترجيح

الإثنين، 13 مارس 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - أحمد حجازي

تأهل اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح.

المباراة أقيمت على ملعب الفيحاء في دور ربع النهائي.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسم من خلالها اتحاد جدة الفوز.

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وأصبح الاتحاد هو الأول المتأهلين إلى دور نصف النهائي ليواجه الفائز من الهلال والفتح في الدور المقبل.

التشكيل

بدأ طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي في تشكيل اتحاد جدة.

أحداث المباراة

افتتح هارون كامارا النتيجة لمصلحة اتحاد جدة في الدقيقة الـ 16.

وتعادل الفيحاء في الدقيقة الـ 24 ولكن الحكم لم يحتسب الهدف.

وفي الدقيقة الـ 50 من الشوط الأول تعادل الفيحاء عن طريق ريكاردو رايلر بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني كاد أنتوني نواكيمي أن يضيف الهدف الثاني للفيحاء بتسديدة قوية ولكن الحارس جروهي تألق في التصدي.

وأهدر إيجور كرونادو فرصة تسجيل هدفا قاتلا للاتحاد في الدقيقة الـ 91 أمام المرمى بغرابة بعد أن أهدى الكرة لحارس مرمى الفيحاء في يده للتجه المباراة للشوطين الإضافيين.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء في الشوط الإضافي الأول بعد تدخل قوي مع لاعب الفيحاء.

وسيغيب طارق حامد عن مباراة نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.

واستمر التعادل في الشوط الإضافي الثاني لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وحسم اتحاد جدة الفوز في ركلات الترجيح بعد الفوز بنتيجة 4-3.

وأهدر كل من أنتوني نواكيمي ومحمد البجعاوي لاعبا الفيحاء ركتليهما بينما سجل جميع لاعبي اتحاد جدة.

ولم يسدد أحمد حجازي أو طارق حامد أي ركلة.

وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة يوم 18 مارس مع الفتح خارج ملعبه في الجولة الـ 21 من الدوري.

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