ليبيا تعلن مدربها المؤقت.. وقائمته تضم لاعبا من الدوري المصري لمواجهة تونس

الإثنين، 13 مارس 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

عبد الحميد بطاو

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع المدرب عبد الحميد بطاو لقيادة المنتخب.

ويمتد العقد لـ 6 أشهر، ليقود بطاو منتخب ليبيا فيما تبقى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأعلن بطاو قائمته الأولى، التي شهدت استدعاء محمود بن والي لاعب حرس الحدود المصري.

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أيضا شهدت القائمة انضمام 3 محترفين في أوروبا، وهم المعتصم المصراتي لاعب سبورتينج براجا البرتغالي، وإسماعيل التاجوري لاعب أمونيا القبرصي، وأحمد بن علي لاعب باري الإيطالي.

أما أبرز المحترفين في الدوريات العربية فجاء على رأسهم وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، ومؤيد اللافي مهاجم الوداد المغربي.

وفيما يخص لاعبي الأندية المحلية، فأتت الصدارة لصالح الاتحاد الليبي بـ 6 لاعبين، يليه الأهلي طرابلس بـ 4 لاعبين، ثم الأهلي بنغازي بـ 3 لاعبين.

وجاءت قائمة ليبيا كالتالي:

معاذ اللافي (الاتحاد)

معاذ المنصوري (أبو سليم)

مراد الوحيشي (الأهلي بنغازي)

أحمد التربي (الأهلي طرابلس)

عبد الله الشريف (الأهلي طرابلس)

محمد المنير (الأهلي طرابلس)

المعتصم الصبو (الاتحاد)

علي يوسف (الأهلي بنغازي)

طلال فرحات (الاتحاد)

بلقاسم رجب (الاتحاد المصراتي)

محمد التوهامي (الاتحاد)

عمر الخوجة (الاتحاد)

محمود الشلوي (دارنس)

محمود بن والي (حرس الحدود المصري)

طاهر بن عامر (الدفاع الحسني الجديدي المغربي)

المعتصم المصراتي (سبورتينج براجا البرتغالي)

محمد صولة (العربي الكويتي)

السنوسي الهادي (العربي الكويتي)

مؤيد اللافي (الوداد المغربي)

حمدو الهوني (الترجي التونسي)

محمد الغنيمي (زاخو العراقي)

إسماعيل التاجوري (أمونيا القبرصي)

أحمد بن علي (باري الإيطالي)

أسامة مختار الشريعي (السويحلي)

معتصم اللافي (المدينة)

فاضل سلامة (الأهلي بنغازي)

معاذ عيسى (الاتحاد)

أنيس سنتو (الأهلي طرابلس)

ويلعب منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة ويحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية الثاني.

المجموعة يتصدرها منتخب تونس برصيد 4 نقاط، ويتذيلها منتخب بوتسوانا برصيد نقطة واحدة.

ويلعب منتخب ليبيا مباراتيه ضد تونس يوم الجمعة 24 مارس ويوم الثلاثاء 28 من الشهر ذاته.

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