نظام جديد للسوبر الإيطالي.. والسعودية تستمر في استضافة البطولة

الإثنين، 13 مارس 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

هدف دي ماركو في ميلان خلال السوبر الإيطالي

أعلن لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن الشكل الجديد لبطولة السوبر الإيطالي والتي تبدأ من الموسم المقبل.

وسيتغير شكل بطولة السوبر الإيطالي لتصبح مشابهة للسوبر الإسباني المتكون من 4 فرق.

وتقام بطولة السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق مطلع العام المقبل.

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وكشف أيضا لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن قبول عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة السوبر في الموسم المقبل.

وسيشارك في البطولة كل من بطل الدوري الإيطالي ووصيفه.

وبطل كأس إيطاليا ووصيفه أيضا.

وفاز بلقب السوبر الإيطالي في النسخة الماضية التي أقيمت في السعودية أيضا فريق إنتر بعد الفوز على ميلان.

السعودية السوبر الإيطالي
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