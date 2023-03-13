نظام جديد للسوبر الإيطالي.. والسعودية تستمر في استضافة البطولة

أعلن لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن الشكل الجديد لبطولة السوبر الإيطالي والتي تبدأ من الموسم المقبل.

وسيتغير شكل بطولة السوبر الإيطالي لتصبح مشابهة للسوبر الإسباني المتكون من 4 فرق.

وتقام بطولة السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق مطلع العام المقبل.

وكشف أيضا لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن قبول عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة السوبر في الموسم المقبل.

وسيشارك في البطولة كل من بطل الدوري الإيطالي ووصيفه.

وبطل كأس إيطاليا ووصيفه أيضا.

وفاز بلقب السوبر الإيطالي في النسخة الماضية التي أقيمت في السعودية أيضا فريق إنتر بعد الفوز على ميلان.