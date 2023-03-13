أزمة برشلونة الجديدة.. ماذا يعني إلغاء تسجيل عقد جافي وهل يغيب عن الكلاسيكو

تلقى برشلونة ضربة قانونية موجعة، حيث ألغى القضاء الإسباني تسجيل العقد الجديد للاعبه جافي.

وكشفت "ريليفو" عن حكم محكمة برشلونة الاقتصادية بإلغاء الإجراء الاحترازي الذي أجبر رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على تسجيل عقد جافي الجديد.

وكانت رابطة الدوري قد رفضت تسجيل العقد لأن برشلونة أرسل الأوراق بعد انقضاء الموعد النهائي، مما دفع النادي الكتالوني لمقاضاة الرابطة والمطالبة بتسجيل العقد بشكل فوري.

أقرت المحكمة تسجيل العقد كإجراء احترازي لحين الانتهاء من بحث المسألة، وها قد صدر حكمها ببطلان العملية.

ماذا يعني ذلك؟

جافي وقع عقدا جديدا يبقيه في كامب نو حتى صيف 2026 بشرط جزائي ضخم تبلغ قيمته مليار يورو.

عملية التسجيل انتهت في اللحظات الأخيرة من سوق يناير الشتوي، ليترك جافي رقمه القديم "30" ويرتدي الرقم "6" الذي كان أشهر حملته هو تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الحالي وأسطورة خط الوسط.

يحق للنادي الكتالوني أن يستأنف ضد هذا القرار، وبينما تم إلغاء تسجيل عقد جافي، فإنه لا يزال متاحا للعب مع الفريق، وجاهز لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد في التاسع عشر من مارس الجاري.

ولكن هذه ليست المشكلة..

المشكلة الحقيقية هي أنه حاليا يلعب بعقده القديم الذي ينتهي في يونيو المقبل (2023)، وأن برشلونة قد يجد نفسه مضطرا لمواجهة المصاعب الاقتصادية المتعلقة بتسجيله براتبه الحالي، والمقدر بـ 8 ملايين يورو وفقا لـ "فوربس".

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني صرح علنا أن على برشلونة إزاحة 200 مليون يورو من فاتورة رواتبه ليوفق أوضاعه مع قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بـ "لا ليجا".

وما هذا إلا فصل جديد من الحرب العلنية بين تيباس ورابطة الدوري من جانب، وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على الجانب الآخر، وهذه المرة فإنه يضع العديد من أندية أوروبا المهتمة بضم جافي، مثل ليفربول وبايرن ميونيخ وتشيلسي، على أهبة الاستعداد لرؤية ما سيسفر عنه الوضع الراهن.

ساحة القضاء مجددا

برشلونة يواجه أزمة قانونية أخرى بسبب فضيحة "نيجريرا"، نسبة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، والذي تلقت شركة تابعة له تحويلات مالية من النادي الكتالوني.

ووجه القضاء الإسباني اتهاما رسميا إلى نادي برشلونة بصفته، ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمسؤول التحكيمي السابق نيجريرا.

التهم التي أعلنتها محكمة في برشلونة تتضمن الفساد وخيانة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، وذلك على هامش قضية الدفعات المالية التي تلقاها نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق من النادي الكتالوني.

أيضا تم توجيه الاتهام إلى المسؤولين السابقين في إدارة بارتوميو، أوسكار جراو وألبرت سولير.

وقال نص بيان الادعاء: "حصل برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وحافظ عليها، بحيث يقوم بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم، ومقابل المال، بأفعال تمنح الافضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات".

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة يوم الثلاثاء الماضي: "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر الحكام يوما". مهاجما خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ومتهما إياه بصناعة حملة مزعومة ضد برشلونة.

على الجانب الآخر قال تيباس إن على لابورتا الاستقالة إذا لم يشرح بطريقة منطقية لماذا دفع النادي هذه المبالغ إلى نيجريرا.