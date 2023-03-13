طريق الزمالك - القوة الجوية يتعادل مع الشباب في ذهاب الدور التمهيدي الأول من البطولة العربية

تعادل نادي القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي بهدف لكل فريق في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

المباراة أقيمت على ملعب البصرة الدولي في العراق.

تقدم كرار نبيل بالهدف الأول للقوة الجوية بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 38.

وتعادل الشباب في الدقيقة الـ 69 عن طريق أرون بوبيندزا مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسدد قبل أن تلمس الأرض بقوة في الشباك.

وتقام مباراة الإياب في السعودية يوم 16 إبريل المقبل.

وسيلعب المتأهل مع الفائز من مواجهة المريخ السوداني وتشرين السوري، على أن ينضم المتأهل من المباراة إلى دور المجموعة الثالثة التي تضم كل من الزمالك والنصر السعودي و أحد أندية (فحمان العماني – المنستيري التونسي – المحرق البحريني – السيب العماني).

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش