اختبار طبي لـ عبد المنعم لتحديد موقفه من المشاركة أمام القطن

يخضع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لاختبار طبي غدا الثلاثاء قبل انطلاق المران لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وينفذ عبد المنعم البرنامج العلاجي المكثف الخاص به لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة.

واشتكى عبد المنعم من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين بمدينة بريتوريا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على تطبيق نظام استشفائي كامل لجميع اللاعبين لمنع حدوث أي إجهاد عضلي قبل السفر الى الكاميرون، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قبل انطلاق مران أمس للاستماع إلى شرح مفصل عن حالة اللاعبين الذين اشتكوا من إصابة مؤخرا.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب افريقيا ظهر الأربعاء المقبل متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا.

كيف يتأهل الأهلي؟

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.