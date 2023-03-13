ختام بطولة Padel stars على ملاعب وادى دجلة المعادي

كرمت إدارة أندية وادى دجلة، الفائزين بالنسخة الأولى من بطولة Padel Stars للفئة الذهبية-إحدى كبرى بطولات البادل في مصر- وحقق اللاعبان علي زغلول و جورج واكيم لقب البطولة من المجموعة A (رجال)، وفازت اللاعبتان سلمى صيام وميار توفيق بالمركز الأول بذات البطولة بالمجموعة A (سيدات)، وفي منافسات الهواة مجموعة C/D استطاع اللاعبان حسن صبري ويوسف الشامي تحقيق اللقب، ومنح أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، وطارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، الجوائز للأبطال.

وأقيمت بطولة Padel Stars للفئة الذهبية، خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري، على ملاعب وادى دجلة بالمعادي-وهي أحدث ملاعب بادل في مصر- بمشاركة مجموعة من أبرز لاعبي البادل حول العالم يمثلون 80 فريقًا في مرحلة الرواد للرجال والسيدات، بمجموع جوائز 200 ألف جنيه.

من جانبه أعرب الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيري لمتابعة مباريات بطولة Padel Stars، رغم أنها النسخة الأولى من البطولة، مما يدل على انتشار اللعبة بصورة واسعة بين شريحة كبيرة من الشباب، وهو ما انعكس على المنافسات القوية بين المشاركين بالبطولة، مضيفًا أن وادى دجلة سوف تسعى لإطلاق نسخ جديد من بطولة Padel Stars أو المشاركة في تنظيم بطولات أخرى في البادل.

وأشار إلى استراتيجية إدارة أندية وادى دجلة، والتي تتضمن إدخال رياضات جديدة، لزيادة قاعدة ممارسين الرياضة في مصر، بجانب إنشاء أندية بمختلف أنحاء الجمهورية لاكتشاف الأبطال بمختلف الألعاب سواء الفردية والجماعية وتطوير مستواهم بالاستعانة بأفضل المدربين وأحدث الخطط التدريبية، وتحفيزهم للمشاركة ببطولات قارية ودولية كبرى لرفع علم مصر.