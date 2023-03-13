مران الزمالك - انتظام عمر جابر.. وتعليمات خاصة لـ الزناري وبرنامج بدني لـ الونش

الإثنين، 13 مارس 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

عمر جابر - مران الزمالك في الإمارات

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية بعد تماثل الشفاء.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

وخاض الزمالك تدريباته اليوم الإثنين دون راحة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد المرتقبة.

وكشف موقع الزمالك الرسمي عن تماثل عمر جابر الشفاء من إصابة شد في العضلة الأمامية.

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وخاض عمر جابر التدريبات الفنية والبدنية برفقة زملائه بشكل طبيعي بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وكان عمر جابر غاب عن الزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة قبل ان يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق بضرورة التركيز قبل مواجهة شباب بلوزداد.

وأبلغ فيريرا لاعبي الفريق بعدم رضاه عن نتيجة مواجهة إنبي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

وأدى أحمد زيزو تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران بسبب الإجهاد البدني لتلاحم المباريات.

بينما خاض محمود حمدي الونش برنامجا بدنيا منفردا قبل انطلاق التدريبات لرفع معدلات لياقته البدنية للوصول للمستوى البدني الذي يساعده على الجاهزية الكاملة.

ولعب الونش لأول مرة منذ إصابته، وشارك كبديل أمام إنبي في مسابقة الدوري.

ومنح الجهاز الفني برناماجا تدريبيا خاصا للثنائي عمرو السيسي وإبراهيما نداي.

واستهدف الجهاز الفني خضوع الثنائي لتدريبات تقوية بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع مصطفى الزناري مدافع الفريق ومنحه تعليمات فنية في حضور حسني خطاب مترجم الفريق، وخصص البرتغالي برنامجا تدريبيا منفردا لتجهيز الزناري.

الزمالك زيزو عمر جابر
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