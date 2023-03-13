مؤتمر جوارديولا - عن تكرار ما فعله ميسي.. ومطالبته بالأبطال "كما لو كان مدربا لـ ريال مدريد"

سلط بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، الضوء على صعوبة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل مانشستر سيتي نظيره لايبزج الألماني مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيب عن التمثيل الإنجليزي في أوروبا: "تشيلسي عبر إلى ربع النهائي، ورأينا ما حدث مع ليفربول، ولكني لا أفكر بشأن ضغط تمثيل إنجلترا في أوروبا. دائمًا ما تواجد فريقين أو ثلاثة أو أربعة في ربع النهائي في السابق، الكل يقول إنه أفضل دوري في العالم. الدوري مميز مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا".

وأضاف: "هذه البطولة تُلعب بنظام خروج المغلوب وهناك العديد من الظروف التي لا يمكنك السيطرة عليها".

وأشار: "دوري أبطال أوروبا بطولة رائعة لأننا نواجه فرقًا من مناطق مختلفةفي أوروبا، من المميز أن نعرض نادينا في أنحاء أوروبا، أحب ذلك".

وأكمل: "مع بداية الموسم نكون المرشحين للتتويج باللقب، وهذا يعني أننا قدّمنا شيئًا مميزًا في الماضي وإلا لما اعتبرونا مرشحين".

وتابع: "لايبزج فريق مميز حتى قبل التعادل أمامنا، إنه فريق مميز، وهناك الكثير من الفرق المميزة مثل نابولي وميلان وريال مدريد، يجب أن نفرض أسلوبنا، ليس بالضرورة أن نسجل الكثير من الأهداف، وإنما الفوز بالمباريات فقط".

وشدد: "من المهم للغاية أن نواصل التنافس على 3 أصعدة، ليس فقط لنحظى بتوقف دولي هادئ، بل لكي نظل على قيد الحياة في كل البطولات في آخر شهرين من الموسم، سيكون ذلك جيدا".

وعن مدى رغبته في حصد دوري أبطال أوروبا: "أنا هنا للفوز بالبطولات، لا أعرف أي فريق أو مدرب لا يحاول الفوز بالبطولات، الجميع يريد الفوز، أنا لست استثناءً".

وحلل مستوى مهاجمه إرلينج هالاند: "من المهم أن يتطور هالاند في كل أنحاء الملعب، عندما يكون في منطقة الجزاء نحتاج منه أن يسجل الأهداف، لكن عندما يتمركز خارجها فيجب أن يكون نشيطًا، يجب أن ينخرط في الفريق، لقد تطور على هذا الصعيد بالطبع، لكن يمكن أن يتحسّن أكثر".

وسُئل جوارديولا عما إذا كان تتويجه بدوري أبطال أوروبا سيكون خلاصًا له كما حدث مع ليونيل ميسي عند تتويجه بكأس العالم وسينال الاعتراف بأنه الأفضل.

وأجاب بيب: "نعم بالنسبة للرأي العام، ولكن ذلك لا يعني أنني أتفق. بالطبع سيُحكَم علينا بناءً على ما نفوز به. في مباراتي الأولى بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي سألوني ِإن كنت هنا للفوز بدوري الأبطال. لو كنت مدربا لـ ريال مدريد لتفهمت ذلك".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في ريد بل أرينا بهدف رياض محرز الذي رد عليه يوشكو جوارديول.

وتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في 2016، ولم ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا طوال 6 مواسم سابقة.