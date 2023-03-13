دي بروين للصحفيين: أنا عجوز؟ لا أقصد الإهانة ولكني أراني الأكثر شبابا في هذه القاعة

شدد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على صعوبة مباراة فريقه أمام لايبزج الألماني.

ويستقبل مانشستر سيتي نظيره لايبزج في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وقال دي بروين قبل المباراة: "مباراة لايبزج ستكون صعبة، لعبنا أمامهم العام الماضي، إنهم يقومون بعمل مميز ويتحلون بطاقة عالية في اللقاءات. لو أردت الفوز بدوري أبطال أوروبا فيجب أن تكون أفضل فريق في أوروبا، سنحاول مجددًا هذا العام".

وأضاف: "مستوانا كان جيدًا هذا العام، لكن الدوري هذا العام تغير بعض الشيء، بعض الفرق الأقل ترتيبًا استطاعت صرف الكثير من الأموال وإحضار لاعبين أفضل، الفرق كلها تمتلك الجودة وبالتالي صعوبة المباريات تزداد. نحن في المركز الثاني، وننافس في 3 بطولات، هناك بعض المباريات التي كان يجب أن نفوز بها، لكني لا أشعر باختلاف كبير عن سنوات ماضية".

وعن أفضل جيل لـ سيتي: "لا أعرف إن كان فريقنا هذا الموسم هو الأفضل الذي لعبت فيه، أنا هنا منذ 7 سنوات وقد كنت محظوظًا باللعب مع لاعبين مختلفين. كيف يمكن مقارنة هذا الموسم مع موسم الـ100 نقطة والفوز بأربعة ألقاب محلية! هذا غير منطقي".

وعما إذا كان الجيل سيكون الأفضل لو حصد دوري الأبطال، أجاب: "لا. لا أرى الأمر بهذه الطريقة. لو فزنا بدوري أبطال أوروبا فقط فيمكن أن تقول إنه أفضل فريق في أوروبا. كل شخص لديه معاييره الخاصة، نريد أن نكون أفضل كل موسم".

وتطرق دي بروين للصعوبات التي بات يواجهها إرلينج هالاند مؤخرًا: "الوضع بات مختلفا مع هالاند قليلا الآن لأن المدافعين يتوقعون انطلاقاته. هناك دائمًا النصف الأول ثم النصف الثاني من الموسم، الفرق تكون أكثر تنظيمًا في النصف الثاني ويلعبون بدوافع أكبر".

وأكد: "لا يجب أن نشكو من مستوى هالاند، إنه يقوم بعمل مميز، أمام كريستال بالاس سنحت له فرصتين أو 3، الناس يتوقعون دائمًا أن يسجل هدفين أو ثلاثة، ومتوسط تسجيله هو هدف في كل مباراة ويبدو ذلك جيدًا بالنسبة لي".

وأشار: "لم يسبق أن فزنا بدوري أبطال أوروبا ولكننا ظهرنا فيها بشكل جيد، الناس يقيسون كل شيء بناءً على التتويج فقط، لكن هناك الكثير من الظروف مثل مباراة ريال مدريد ومباراة توتنام، كنا نستحق العبور. هناك لحظات في المباريات تحدث فيها أشياء. أريد الفوز وأتقبل أن يواصل الناس التساؤل عن البطولة".

وعن تقدمه في العمر: "أنا شخص عجوز في كرة القدم، لكني لست عجوزًا في المطلق، آسف يا رفاقي ولكني أشعر أنني شاب في هذه الصالة، لا أقصد الإهانة".

وتابع: "أفهم كيف تسير الأمور، الناس يتحدثون كثيرا عما تقدمه في الملعب، لا أعرف الوقت الذي تبقى لي في الملاعب، لكني أواصل الاستمتاع حتى يحين وقت التوقف، لا أعرف متى سيكون ذلك".

🗣️ "I'm an old man in this game, I'm not an old man. I feel pretty young in this area, no offence." 🤣 Kevin De Bruyne responds to a journalist saying he "feels like an old man now" pic.twitter.com/NYVIHgNv4u — Football Daily (@footballdaily) March 13, 2023

وعن عدم فوزه مطلقا بدوري أبطال أوروبا: "لا أندم أبدًا على أمور أفعلها. أحاول الفوز بأي بطولة أدخلها، فزت بالكثير خلال مسيرتي، أنا محظوظ".

وعاد للحديث عن تأثير هالاند على أسلوب مانشستر سيتي: "من الجيد أن تمتلك خيارات مختلفة. في السنوات القليلة الماضية لم نمتلك الحضور داخل منطقة الجزاء، والآن يقول الناس إننا نمر بالنقيض. في بداية الموسم عندما فزنا بالعديد من المباريات لم يتحدثوا أن ذلك سيئ، لكن عندما تخسر يختلف الوضع".

وأشار: "هالاند فاز لنا بمباراة كريستال بالاس في ملعبنا، نحن سعداء بما يقدمه، وهو سعيد معنا".

وعن إمكانية تغيير مركزه واللعب كلاعب وسط مدافع، قال دي بروين: "في موسم 2017\2018 لعبت متأخرًا في الوسط أكثر مع المنتخب. الناس يقولون إنك تكون أبطأ مع التقدُم في العمر، هذا وارد، لكني لعبت متأخرا وعلى اليسار وعلى اليمين. القرار في يد المدرب. لن أكون فيرناندينيو أبدًا، إنه لاعب غير عادي في مركز 6".

وأتم: "أنا شخص يسعى للكمال، أريد أن أقوم بكل شيء بشكل مثالي سواء في كرة القدم أو في حياتي، أود أن أكون في أعلى مستوى لأطول وقتٍ ممكن".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في ريد بل أرينا بهدف رياض محرز الذي رد عليه يوشكو جوارديول.

ويلعب دي بروين في مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه قادمًا من فولفسبورج في صيف 2015 مقابل 76 مليون يورو.

وخاض دي بروين (31 عامًا) 341 مباراة بقميص سيتي، سجل خلالها 91 هدفا، وصنع 139.

وفاز دي بروين بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وبكأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات، وبكأس الدرع الخيرية مرة، وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا مرة.