مباشر كأس السعودية - الفيحاء (0)-(1) اتحاد جدة.. هدف غير محتسب
الإثنين، 13 مارس 2023 - 16:19
كتب : FilGoal
يلعب فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.
ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة المتأهل من الهلال ضد الفتح.
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ق24 هدف غير محتسب لفريق الفيحاء
ق16 جوووووووول كمارا يفتتح التسجيل لاتحاد جدة
انطلاق المباراة
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