مباشر كأس السعودية - الفيحاء (0)-(1) اتحاد جدة.. هدف غير محتسب

يلعب فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة المتأهل من الهلال ضد الفتح.

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ق24 هدف غير محتسب لفريق الفيحاء

ق16 جوووووووول كمارا يفتتح التسجيل لاتحاد جدة

انطلاق المباراة