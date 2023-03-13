مباشر كأس السعودية - الفيحاء (0)-(1) اتحاد جدة.. هدف غير محتسب

الإثنين، 13 مارس 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يلعب فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة المتأهل من الهلال ضد الفتح.

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ق24 هدف غير محتسب لفريق الفيحاء

ق16 جوووووووول كمارا يفتتح التسجيل لاتحاد جدة

انطلاق المباراة

كأس خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية اتحاد جدة
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