سلة - وكيل والتر هودج لـ في الجول: لا صحة لرغبة اللاعب في فسخ التعاقد مع الأهلي

نفى محمد يوسف وكيل أعمال والتر هودج ما يتردد عن رغبة المحترف البورتوريكي في فسخ تعاقده مع الأهلي.

وكان هودج قد دعم صفوف الأهلي قبل انطلاق الموسم الجاري وحصد مع الفريق حتى الآن لقب دوري المرتبط.

ويلعب الأهلي في السادسة من مساء اليوم الإثنين أمام فريق الاتحاد السكندري على صدارة مرحلة المجموعات من دوري السوبر.

وقال محمد يوسف لـ FilGoal.com: "والتر هودج حصل على مستحقاته كاملة من الأهلي ويتبقى له راتب الشهر الحالي فقط".

وأوضح يوسف "الأهلي لديه الأموال بالعملة المصرية ولكن يتبقى فقط توفيرها بالدولار وهو ما يعمل عليه النادي".

وشدد يوسف "كل ما يتردد عن رغبة هودج في فسخ تعاقده أو رفض اللعب مع الأهلي غير صحيح".

واختتم وكيل أعمال والتر هودج تصريحاته "اللاعب يركز على الفترة المقبلة الحاسمة مع الفريق".

وكان هودج قد شارك في فوز الأهلي بآخر مباراتين في الدوري على حساب كل من الزمالك والجزيرة.

وتختتم مرحلة المجموعات مساء اليوم الإثنين على أن تنطلق مرحلة خروج المغلوب خلال الشهر الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL والمقامة تحت رعاية NBA في نسختها الثالثة.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة النيل المقرر لها في نهاية شهر أبريل المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.