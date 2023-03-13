سلة - وكيل والتر هودج لـ في الجول: لا صحة لرغبة اللاعب في فسخ التعاقد مع الأهلي

الإثنين، 13 مارس 2023 - 16:04

كتب : أحمد الخولي

والتر هودج - فريق الأهلي كرة سلة

نفى محمد يوسف وكيل أعمال والتر هودج ما يتردد عن رغبة المحترف البورتوريكي في فسخ تعاقده مع الأهلي.

وكان هودج قد دعم صفوف الأهلي قبل انطلاق الموسم الجاري وحصد مع الفريق حتى الآن لقب دوري المرتبط.

ويلعب الأهلي في السادسة من مساء اليوم الإثنين أمام فريق الاتحاد السكندري على صدارة مرحلة المجموعات من دوري السوبر.

أخبار متعلقة:
سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مهاب ياسر.. ومدة الغياب كرة سلة - الرجال يكشف لـ في الجول كيف يتحرك الاتحاد في ملف المحترف كرة سلة - الأهلي يفوز في دوري السوبر قبل موقعة الاتحاد.. الترتيب وسيناريو وحيد لفقد الصدارة كرة سلة - الاتحاد يتصدر مؤقتا بالفوز على الزمالك.. ترتيب دوري السوبر قبل مباراة الأهلي

وقال محمد يوسف لـ FilGoal.com: "والتر هودج حصل على مستحقاته كاملة من الأهلي ويتبقى له راتب الشهر الحالي فقط".

وأوضح يوسف "الأهلي لديه الأموال بالعملة المصرية ولكن يتبقى فقط توفيرها بالدولار وهو ما يعمل عليه النادي".

وشدد يوسف "كل ما يتردد عن رغبة هودج في فسخ تعاقده أو رفض اللعب مع الأهلي غير صحيح".

واختتم وكيل أعمال والتر هودج تصريحاته "اللاعب يركز على الفترة المقبلة الحاسمة مع الفريق".

وكان هودج قد شارك في فوز الأهلي بآخر مباراتين في الدوري على حساب كل من الزمالك والجزيرة.

وتختتم مرحلة المجموعات مساء اليوم الإثنين على أن تنطلق مرحلة خروج المغلوب خلال الشهر الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL والمقامة تحت رعاية NBA في نسختها الثالثة.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة النيل المقرر لها في نهاية شهر أبريل المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.

الأهلي كرة سلة سلة الأهلي والتر هودج
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد يتصدر بهزيمة الأهلي الأولى ويرسله لطريق الزمالك.. الموقف الكامل لـ دوري السوبر انتهت في دوري السوبر لكرة السلة - الاتحاد (80) - (69) الأهلي سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مهاب ياسر.. ومدة الغياب كرة سلة - الرجال يكشف لـ في الجول كيف يتحرك الاتحاد في ملف المحترف كرة سلة - الأهلي يفوز في دوري السوبر قبل موقعة الاتحاد.. الترتيب وسيناريو وحيد لفقد الصدارة كرة سلة - الاتحاد يتصدر مؤقتا بالفوز على الزمالك.. ترتيب دوري السوبر قبل مباراة الأهلي كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن إصابة محترفه.. ومدة الغياب كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري
أخر الأخبار
محمود قاعود رجل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز 3 دقيقة | الكرة المصرية
فازوا أخيرا مع بابافاسيليو.. البنك الأهلي يكبد باتشيكو أول هزيمة مع بيراميدز 27 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يتصدر بهزيمة الأهلي الأولى ويرسله لطريق الزمالك.. الموقف الكامل لـ دوري السوبر 30 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة حجازي وطارق.. الاتحاد إلى نصف نهائي الكأس بركلات الترجيح 51 دقيقة | السعودية
ليبيا تعلن مدربها المؤقت.. وقائمته تضم لاعبا من الدوري المصري لمواجهة تونس ساعة | الوطن العربي
نظام جديد للسوبر الإيطالي.. والسعودية تستمر في استضافة البطولة ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يقيم إفطارا جماعيا على ملعب ستامفورد بريدج في رمضان ساعة | الدوري الإنجليزي
أزمة برشلونة الجديدة.. ماذا يعني إلغاء تسجيل عقد جافي وهل يغيب عن الكلاسيكو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية