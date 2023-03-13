تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام الفيحاء في ربع نهائي الكأس

الإثنين، 13 مارس 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

دفع نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة بالثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد أساسيين أمام الفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويلعب اتحاد جدة ضد الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر كالتالي:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساي - زكريا هوساي.

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - هارون كمارا - إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله.

دكة البدلاء: عبد الله الجدعاني - مروان الصحفي - أحمد بامسعود - عبد الإله الشهري - البراء عداوي - عبد الرحمن العبود - عبد العزيزي البيشي - عوض الناشري - محمد الصيعري.

ويواجه حجازي وطارق حامد إضافة للمغربي عبد الرزاق حمدالله خطر الإيقاق حال حصولهم على الإنذار الثاني خلال مواجهة الفيحاء.

ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء أمام الفائز من مباراة الهلال والفتح، في نصف نهائي كأس ملك السعودية يوم الأحد المقبل.

ويحمل الفيحاء لقب النسخة الماضية من كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

وكان الفيحاء قد فاز على الاتحاد في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس الملك بهدف دون رد.

فيما رد الاتحاد بالفوز على الفيحاء بهدفين دون رد ضمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس السوبرالسعودي.

اتحاد جدة كأس خادم الحرمين الشريفين كأس ملك السعودية
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