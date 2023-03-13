بيريرا في أولى معسكرات الحكام: لدينا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة من أجل التطوير

الإثنين، 13 مارس 2023 - 15:23

كتب : FilGoal

أبرز صور تقديم فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام

انطلق اليوم الإثنين أول أيام معسكر حكام الدوري الممتاز بأحد فنادق القاهرة تحت إشراف لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا.

وحرص بيريرا في أولى لقاءاته مع الحكام في حضور أعضاء اللجنة على التأكيد على صعوبة مباريات الدوري بسبب المنافسة في جميع المراكز، وضرورة تركيز الحكام سواء من الناحية البدنية والذهنية والنفسية.

وشدد بيريرا على أن الجميع داخل لجنة الحكام يعمل كأسرة واحدة من أجل التطوير ونجاح المنظومة.

أخبار متعلقة:
حازم إمام يشرح أدوار فيتور بيريرا في منظومة التحكيم طرد لاعب الأهلي وتعرض للاتهامات.. من هو فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد اتحاد الكرة يعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام تقرير إماراتي: الوحدة ينهي إعارة أحمد رفعت لقيد ماتيوس بيريرا

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق تعيين البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

حضر فاعليات المعسكر محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مدير العلاقات العامة باللجنة، وأيمن دجيش، مجدى رزق، حمدي القاضى، وجيمس حنا، وفريد سلطان.

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة السوبر الأوروبي عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002 بين فيينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني ونهائي كأس "إنترتوتو" بين يوفنتوس الإيطالي ورين الفرنسي عام 1999.

وعلى الصعيد الإداري تولى الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية والعالمية أبرزها البرتغال، اليونان، التشيك وروسيا، كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.

اتحاد الكرة لجنة الحكام فيتور بيريرا
نرشح لكم
شروط تمثيل منتخب مصر في تصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023 نائب رئيس الاتحاد الجامبي: سمعت باهتمام الأهلي وتوتنام بضم بوجانج عضو إدارة بلوزداد يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك أحمد عيد يوضح أسباب غنائه مع جمهور الزمالك خلال مباراة إنبي علي فوزي: الهدف في الزمالك أو الأهلي له فرحة مختلفة رفيق كابو: كان يجب أن نفوز على الزمالك لتحسين موقف إنبي في الدوري رخص التدريب وعقد الرعاية و"منتخب الظل".. 12 قرارا من اتحاد الكرة مؤتمر فيريرا: الإرهاق ضرب الزمالك أمام إنبي
أخر الأخبار
دي بروين للصحفيين: أنا عجوز؟ لا أقصد الإهانة ولكني أراني الأكثر شبابا في هذه القاعة 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس السعودية - الفيحاء (0)-(0) اتحاد جدة.. انطلاق المباراة 23 دقيقة | السعودية
سلة - وكيل والتر هودج لـ في الجول: لا صحة لرغبة اللاعب في فسخ التعاقد مع الأهلي 38 دقيقة | كرة سلة
تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام الفيحاء في ربع نهائي الكأس 59 دقيقة | السعودية
بيريرا في أولى معسكرات الحكام: لدينا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة من أجل التطوير ساعة | الكرة المصرية
سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مهاب ياسر.. ومدة الغياب ساعة | كرة سلة
الركراكي: المغرب بأكمله يدعم حكيمي.. وهذا ما حدث مع براهيم دياز 2 ساعة | الوطن العربي
"صعوبة الأيام الماضية لا تقارن بالاضطرار لترك منزلك".. لينيكر يتحدث بعد حل أزمته مع بي بي سي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية