بيريرا في أولى معسكرات الحكام: لدينا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة من أجل التطوير

انطلق اليوم الإثنين أول أيام معسكر حكام الدوري الممتاز بأحد فنادق القاهرة تحت إشراف لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا.

وحرص بيريرا في أولى لقاءاته مع الحكام في حضور أعضاء اللجنة على التأكيد على صعوبة مباريات الدوري بسبب المنافسة في جميع المراكز، وضرورة تركيز الحكام سواء من الناحية البدنية والذهنية والنفسية.

وشدد بيريرا على أن الجميع داخل لجنة الحكام يعمل كأسرة واحدة من أجل التطوير ونجاح المنظومة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق تعيين البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

حضر فاعليات المعسكر محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مدير العلاقات العامة باللجنة، وأيمن دجيش، مجدى رزق، حمدي القاضى، وجيمس حنا، وفريد سلطان.

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة السوبر الأوروبي عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002 بين فيينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني ونهائي كأس "إنترتوتو" بين يوفنتوس الإيطالي ورين الفرنسي عام 1999.

وعلى الصعيد الإداري تولى الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية والعالمية أبرزها البرتغال، اليونان، التشيك وروسيا، كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.

video:1