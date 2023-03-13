سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مهاب ياسر.. ومدة الغياب

تعرض مهاب ياسر لاعب فريق سلة الزمالك لإصابة جديدة تؤكد انتهاء موسمه.

وكان مهاب ياسر قد تعرض لقطع في الغضروف ليتأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري.

وكشف ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق سلة الزمالك لـ FilGoal.com: "تأكدت إصابة مهاب ياسر بقطع في غضروف الركبة".

وأوضح "سيتم تحديد مدة الغياب عقب إجراء العملية الجراحية غدا الثلاثاء في مصر".

وأضاف عبد الوهاب "إصابة مهاب ياسر في قدم ثانية وليست نفس التي أصيبت بقطع في الرباط الصليبي".

واختتم مدرب الزمالك العام تصريحاته "تعرض مهاب للإصابة بعد خوضه لتدريبات منفردة في اليوم التالي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري".

وكان مهاب ياسر قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأجرى اللاعب العملية الجراحية بنجاح في 23 يونيو الماضي.

وسافر مهاب بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للتأهيل في قطر قبل أن يستكمل برنامجه البدني في القاهرة.

وكان مهاب ياسر قد أجرى برنامجه التأهيلي في دولة قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وعاد مهاب إلى القاهرة لمواصلة التأهيل البدني ضمن المرحلة الأخيرة من تجهيزه لخوض المباريات.