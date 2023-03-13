مدرب نانت: ليس لدي مشكلة مع مصطفى محمد.. لكن زميليه يتقدمان عليه

برر أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت، عدم الدفع بـ مصطفى محمد أساسيًا، بوجود لاعبين آخرين أفضل منه.

وأنقذ المهاجم الدولي المصري فريقه نانت من الخسارة أمس الأحد أمام ضيفه نيس، بتسجيله هدف متأخر حقق نتيجة التعادل 2-2.

ودخل مصطفى محمد بديلًا في آخر 25 دقيقة، ولم يبدأ أساسيًا للمباراة الخامسة على التوالي.

وتحدث كومبواريه عن ذلك بعد اللقاء: "ليس لدي مشكلة مع أي لاعب. من وجهة نظري فالثنائي ياناجو وديلورت يتقدمان عليه في المشاركة".

وأضاف: "هناك منافسة قوية، وأفضّل هذا الموقف عندما يدخل بديلا ويسجل، هذا يساعدنا".

وأتم: "لا يجب عليه أن يستسلم، أنا بدوري أثق فيه، ولكني أفهم أنني في لحظة ما سيتوجب علي إشراكه أكثر لأن اللاعبين يكونون سعداء عندما يلعبون كثيرا".

ورفع مصطفى محمد رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم بقميص نانت، منها 6 أهداف في الدوري الفرنسي.

وسجّل مصطفى في الدوري لأول مرة منذ هدفه أمام مونبلييه يوم 15 يناير الماضي.

ولم يلعب مصطفى محمد أساسيًا منذ الهزيمة أمام لانس يوم 19 فبراير الماضي.

ورفع نانت رصيده إلى 29 نقطة في المركز 14 بالدوري الفرنسي، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.