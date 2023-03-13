مدرب نانت: ليس لدي مشكلة مع مصطفى محمد.. لكن زميليه يتقدمان عليه

الإثنين، 13 مارس 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

برر أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت، عدم الدفع بـ مصطفى محمد أساسيًا، بوجود لاعبين آخرين أفضل منه.

وأنقذ المهاجم الدولي المصري فريقه نانت من الخسارة أمس الأحد أمام ضيفه نيس، بتسجيله هدف متأخر حقق نتيجة التعادل 2-2.

ودخل مصطفى محمد بديلًا في آخر 25 دقيقة، ولم يبدأ أساسيًا للمباراة الخامسة على التوالي.

وتحدث كومبواريه عن ذلك بعد اللقاء: "ليس لدي مشكلة مع أي لاعب. من وجهة نظري فالثنائي ياناجو وديلورت يتقدمان عليه في المشاركة".

وأضاف: "هناك منافسة قوية، وأفضّل هذا الموقف عندما يدخل بديلا ويسجل، هذا يساعدنا".

وأتم: "لا يجب عليه أن يستسلم، أنا بدوري أثق فيه، ولكني أفهم أنني في لحظة ما سيتوجب علي إشراكه أكثر لأن اللاعبين يكونون سعداء عندما يلعبون كثيرا".

ورفع مصطفى محمد رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم بقميص نانت، منها 6 أهداف في الدوري الفرنسي.

وسجّل مصطفى في الدوري لأول مرة منذ هدفه أمام مونبلييه يوم 15 يناير الماضي.

ولم يلعب مصطفى محمد أساسيًا منذ الهزيمة أمام لانس يوم 19 فبراير الماضي.

ورفع نانت رصيده إلى 29 نقطة في المركز 14 بالدوري الفرنسي، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
100% مراوغات ناجحة.. ماذا قدم مرموش ضد يونيون برلين مرموش يشارك في تعادل قاتل لـ فولفسبورج ضد يونيون برلين انتهت الدوري الألماني - فولفسبورج (1)-(1) يونيون برلين للمرة الثالثة على التوالي.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج ضد يونيون برلين سجل هدفه التاسع.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد نيس برأسية قاتلة.. مصطفى محمد ينقذ نانت من الخسارة ضد نيس بمشاركة إمام عاشور.. موقف ميتيلاند يتأزم قبل المرحلة الختامية بعد خسارة من متذيل الترتيب انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2) (2) نيس
أخر الأخبار
"صعوبة الأيام الماضية لا تقارن بالاضطرار لترك منزلك".. لينيكر يتحدث بعد حل أزمته مع بي بي سي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب نانت: ليس لدي مشكلة مع مصطفى محمد.. لكن زميليه يتقدمان عليه 14 دقيقة | المحترفون
ذا أثليتك: نيمار يسعى لإنهاء مسيرته الكروية في باريس سان جيرمان 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة المغرب - حضور أول لـ إبراهيم صلاح ومدافع برشلونة.. وغياب براهيم دياز 57 دقيقة | الوطن العربي
كرة طائرة - عقوبات بالجملة من الاتحاد المصري بعد أحداث مباراة بتروجت والجيش ساعة | رياضات أخرى
شروط تمثيل منتخب مصر في تصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023 ساعة | رياضات أخرى
يوفنتوس يكشف تطورات إصابة بوجبا وبدء التأهيل ساعة | الكرة الأوروبية
نائب رئيس الاتحاد الجامبي: سمعت باهتمام الأهلي وتوتنام بضم بوجانج ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة