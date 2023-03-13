ذا أثليتك: نيمار يسعى لإنهاء مسيرته الكروية في باريس سان جيرمان

الإثنين، 13 مارس 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

يسعى نيمار جونيور إلى إنهاء مسيرته في فريقه باريس سان جيرمان ومساعدته على تحقيق مزيد من النجاحات.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وذكر الصحفي ديفيد أورنستين عبر موقع "ذا أثليتك" أن نيمار يرى مستقبله بوضوح.

وأوضح التقرير أن عقد نيمار ينتهي في صيف 2027، ولا ينوي اللاعب البرازيلي الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.

وذكر أورنستين أن مستقبلي ليونيل ميسي وكيليان مبابي غير واضحين حتى اللحظة.

ويرغب نيمار في مساعدة باريس سان جيرمان على الفوز بمزيد من الألقاب، وعلى رأسها البطولة المستعصية: دوري أبطال أوروبا.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

وفاز نيمار بـ 12 لقبًا مع باريس سان جيرمان، كلها محلية.

ويغيب نيمار عن صفوف سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري بسبب إصابة في الكاحل.

وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة مجددًا قبل 3 مواسم، كما ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي مهتم بضمه مؤخرا.

نيمار باريس سان جيرمان
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