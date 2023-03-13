كرة طائرة - عقوبات بالجملة من الاتحاد المصري بعد أحداث مباراة بتروجت والجيش

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن قراره نتيجة أحداث مواجهة بتروجت وطلائع الجيش في الدوري الممتاز للرجال من مشادات بين الطرفين.

وقرر الاتحاد إيقاف الثنائي باسل مصطفى صلاح ومروان عاطف لاعبي بتروجت بالإضافة لمصطفى محمد صالح المحلل التقني لطلائع الجيش.

وكانت نتيجة الفريقين مباراة لكل فريق ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الممتاز.

وتقام اليوم الإثنين المباراة الفاصلة بين الفريقين ليتأهل أحدهما إلى نصف نهائي الدوري.

وجاءت قرارات الاتحاد المصري كالآتي:

- إيقاف اللاعب باسل مصطفى صلاح لاعب بتروجت لمدة 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

- إيقاف اللاعب مروان عاطف أحمد لاعب بتروجت لمدة 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

- إيقاف مصطفى محمد صالح المحلل التقني لنادي طلائع الجيش لمدة 4 مباريات.

ويواجه الفائز من مواجهة بتروجت وطلائع الجيش، فريق الزمالك في نصف النهائي.

كما حسم فريقا الأهلي وسموحة تأهلهما إلى نصف النهائي الذي لم يتحدد موعده بعد.