شروط تمثيل منتخب مصر في تصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023

الإثنين، 13 مارس 2023 - 12:36

كتب : شادي نبيل

كأس لعبة فيفا 2023

أعلن الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية عن شروط دخول التصفيات التمهيدية لاختيار ممثلي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023.

وأوضح الاتحاد المصري أن الأولوية في المشاركة ستكون للتصنيف الأعلى حتى 16 لاعبًا، ثم اختيار أفضل اللاعبين بينهم، بالإضافة لاعبي المنتخب الذين شاركوا في بطولة لندن الأخيرة.

وتشارك مصر للمرة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في لعبة فيفا 2023.

وتقع مصر في المجموعة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتتكون المجموعة من المغرب، وجنوب إفريقيا، وغانا، وفلسطين، البحرين.

فيفا 2023
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