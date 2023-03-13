شروط تمثيل منتخب مصر في تصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023
الإثنين، 13 مارس 2023 - 12:36
كتب : شادي نبيل
أعلن الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية عن شروط دخول التصفيات التمهيدية لاختيار ممثلي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023.
وأوضح الاتحاد المصري أن الأولوية في المشاركة ستكون للتصنيف الأعلى حتى 16 لاعبًا، ثم اختيار أفضل اللاعبين بينهم، بالإضافة لاعبي المنتخب الذين شاركوا في بطولة لندن الأخيرة.
وتشارك مصر للمرة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في لعبة فيفا 2023.
وتقع مصر في المجموعة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتتكون المجموعة من المغرب، وجنوب إفريقيا، وغانا، وفلسطين، البحرين.
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