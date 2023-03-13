يوفنتوس يكشف تطورات إصابة بوجبا وبدء التأهيل

كشف نادي يوفنتوس عن تطورات إصابة كل من ليوناردو بونوتشي وبول بوجبا.

وأشار بيان النادي لخضوع الثنائي لفحوصات طبية اليوم الإثنين.

وأوضح يوفنتوس أن بوجبا عانى من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وبدأ لاعب الوسط عملية التأهيل.

ويستهدف يوفنتوس عودة بوجبا إلى الملاعب مرة أخرى إذ غاب عن الفريق أغلب فترات الموسم.

أما بالنسبة لبونوتشي فكشف يوفنتوس أن اللاعب عانى من كدمة قوية في الساق اليسرى.

ومن المقرر أن تتم مراقبة حالة اللاعب بصورة يومية قبل أن يبدأ المشاركة بصورة طبيعية.

وكان بونوتشي غائبا عن مباريات يوفنتوس منذ ديسمبر الماضي قبل أن يعود بصورة تدريجية في نهاية شهر فبراير الماضي.

ولعب بونوتشي شوط أمام روما في الدوري الإيطالي ولمدة 68 دقيقة أمام فرايبورج في الدوري الأوروبي.

وتم استبدال بونوتشي أمس الأحد بين الشوطين في فوز يوفنتوس على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدفين بسبب الإصابة.

بينما لم يشارك بوجبا مع يوفنتوس هذا الموسم سوى في 35 دقيقة خلال مباراتين في الدوري الإيطالي.