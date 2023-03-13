تشافي: فوجئت وحزين بسبب عدوانية جمهور بلباو.. لم نفز أبدًا بسبب الحكام

الإثنين، 13 مارس 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

جمهور أتليتك بلباو

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، حزنه بسبب عدوانية جماهير أتليتك بلباو ضد فريقه.

برشلونة تغلّب على أتليتك بلباو بهدفٍ دون رد في ملعب سان ماميس بالجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال تشافي بعد المباراة: "الأمر يتكرر معنا، لقد قدّمنا مستوى جيدًا طوال 75 دقيقة رغم أنه توجب علينا الهجوم بشكلٍ أفضل".

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وتابع: "إنه ملعب صعب، وفي سان ماميس نعاني دومًا، وهذا ما حدث اليوم. إنه فوز من ذهب وقد خرجنا بثلاث نقطة في غاية الأهمية".

واستدرك: "لكن يجب أن نتحسن، خلقنا فرصتين أو 3 فرص حقيقية في الشوط الثاني، يجب أن نتحسن على هذا الصعيد وأن نكون أكثر هدوءًا وصبرًا وأن نلعب أكثر في ملعب الخصم".

وأشاد بـ أليكس بالدي الذي تألق أمام أتليتك بلباو: "بالدي يجب أن يواصل في برشلونة، هو بالفعل في المنتخب، يلعب بمستوى عالٍ جدًا، يعطينا الكثير وهو مفاجأة الموسم".

وعن اللقطة الجدلية التي أغلت فيها تقنية الفيديو هدف التعادل لـ أتليتك بلباو: "لم أر لمسة اليد في أي لحظة. اعتقدت أن الحكم يراجع إمكانية وجود تسلل، ثم نبهوني أنه يراجع لقطة سابقة بسبب لمسة يد".

وأضاف: "إنها لمسة يد واضحة، ليس هناك نقاش. يوجد الكثير من الجدل حول برشلونة في هذه اللحظات، لكننا نثق دائمًا في نزاهة الحكام، لم نفز أبدًا بشيء بمساعدة قرارات تحكيمية".

وأشار: "أخبرت اللاعبين قبل المباراة أنها كانت بمثابة نهائي، وقد امتلكنا الشخصية بالفعل".

وتلقى نادي برشلونة هجومًا من جماهير أتليتك بلباو التي هتفت "إلى الدرجة الثانية، إلى الدرجة الثانية" وألقت المئات من الأوراق النقدية المطبوعة وعليها صور لـ جوان لابورتا وإنريكيز نيجريرا.

وعلّق تشافي قائلا: "لقد فوجئت وشعرت بالحزن بسبب عدوانية ملعب سان ماميس مع برشلونة. أعتقد أن الحكم بشكل مسبق ليس جيدًا للمجتمع".

وأتم: "أحترم آراء الجميع، والجمهور له السيادة، لكن ما حدث أحزنني".

وأعاد برشلونة فارق التاسع نقاط مع مطارده ريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني، قبل 13 جولة على نهاية المسابقة.

فيما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع.

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