اسكواش - مصطفى عسل يواجه منافسة ثنائية على قمة التصنيف خلال بطولة كناري وارف

الإثنين، 13 مارس 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

مصطفى عسل

يواجه مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في ترتيب الاسكواش منافسة قوية خلال بطولة كناري وارف كلاسيك المقامة في إنجلترا من أجل الحفاظ على قمة الترتيب.

وينافس كل من البيروفي دييجو إلياس، ومحمد الشوربجي الذي يلعب لإنجلترا على قمة التصنيف.

وتقام بطولة كناري وارف كلاسيك حتى مساء الجمعة المقبل.

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وكشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين عن تنافس الثلاثي على صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر الأسبوع المقبل.

وجاءت احتمالية كل لاعب كالآتي:

- مصطفى عسل

يحافظ مصطفى على صدارة التصنيف حال وصوله فقط إلى المباراة النهائية من البطولة سواء كان بطل أو وصيف.

وفي حال ودع مصطفى عسل المنافسات من نصف النهائي يحتاج إلى عدم فوز أي من الشوربجي أو دييجو إلياس باللقب.

أما في حال ودع مصطفى عسل البطولة من ربع النهائي يحتاج وقتها لعدم فوز الشوربجي باللقب وعدم تأهل دييجو إلياس للمباراة النهائية.

- محمد الشوربجي

يحتاج اللاعب الإنجليزي لتحقيق لقب كناري وارف مع عدم وصول مصطفى عسل إلى المباراة النهائية.

- دييجو إلياس

يحتاج البيروفي للفوز باللقب مع فشل مصطفى عسل في التأهل إلى النهائي.

وحال حقق إلياس وصافة البطولة يحتاج وقتها لفشل مصطفى عسل في التأهل لنصف النهائي.

وتنطلق اليوم منافسات ثمن نهائي البطولة، ويفتتح مصطفى عسل مشواره بمواجهة الفرنسي فيكتور كروين.

اسكواش محمد الشوربجي مصطفى عسل دييجو إلياس
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