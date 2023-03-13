فالفيردي: ما فعله حكم الفيديو لا يمت لكرة القدم.. احتاج تلسكوب لرؤية اللقطة

الإثنين، 13 مارس 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - أتليتك بلباو

برشلونة أتليتك بلباو الدوري الإسباني إرنستو فالفيردي
نرشح لكم
تشافي: فوجئت وحزين بسبب عدوانية جمهور بلباو.. لم نفز أبدًا بسبب الحكام وسط التهم ورقم تير شتيجن.. الفيديو يُنصر برشلونة على بلباو ومدربه السابق انتهت في الدوري الإسباني - بلباو (0) - (1) برشلونة تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي لمواجهة أتلتيك بلباو إصابة قوية.. ياسين بونو يغادر مباراة إشبيلية على نقالة ريال مدريد يضع نفسه طرفا في قضية برشلونة بصفته متضررا ماركا: رغم إتمامه 46 عامًا.. ماتيو لاهوز لا يفكر في الاعتزال أس: أربيلوا ينافس راؤول وتشابي ألونسو على تدريب ريال مدريد
أخر الأخبار
نائب رئيس الاتحاد الجامبي: سمعت باهتمام الأهلي وتوتنام بضم بوجانج 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
القناة ستقدم اعتذارها.. سكاي تكشف عودة لينيكر لشبكة بي بي سي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشافي: فوجئت وحزين بسبب عدوانية جمهور بلباو.. لم نفز أبدًا بسبب الحكام 33 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - مصطفى عسل يواجه منافسة ثنائية على قمة التصنيف خلال بطولة كناري وارف 46 دقيقة | رياضات أخرى
فالفيردي: ما فعله حكم الفيديو لا يمت لكرة القدم.. احتاج تلسكوب لرؤية اللقطة ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الإثنين 13 مارس 2023.. الدوري المصري وكأس العرب ساعة | الدوري المصري
وسط التهم ورقم تير شتيجن.. الفيديو يُنصر برشلونة على بلباو ومدربه السابق 11 ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يحبط "ريمونتادا" الدقيقتين لـ سامبدوريا بفوز مثير برباعية 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة