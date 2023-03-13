وسط التهم ورقم تير شتيجن.. الفيديو يُنصر برشلونة على بلباو ومدربه السابق

الإثنين، 13 مارس 2023 - 00:15

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

تغلب برشلونة على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الخامس والعشرين من الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة هذه المباراة ضد مدربه السابق إرنستو فالفيردي الذي يقود بلباو حاليا، وفاز بها بفضل هدف رافينيا في الدقيقة 45+2.

وانتهت مباراة الدور الأول على ملعب كامب نو بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

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وشهد تشكيل برشلونة عودة هداف الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف البلوجرانا.

وشهدت المباراة إلقاء جمهور أتلتيك بلباو لعملات عليها شعار النادي الكتالوني، تلميحا لاتهامه بالفساد على خلفية قضية دفع مبالغ مالية لشركة نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

الفيديو والعارضة

البداية أتت من فيران توريس في الدقيقة الثانية بتسديدة خطيرة ولكن بجوار القائم.

وفي الدقيقة 6 سدد نيكو ويليامز لتمر الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة العاشرة سدد سيرجيو بوسكيتس كرة مرت فوق العارضة.

وحاول أندرياس كريستنسن من رأسية في الدقيقة 22، ولكنها مرت بجوار القائم.

وبدأ انفجار مارك أندريه تير شتيجن بتصديه لكرة صعبة من إيناكي ويليامز في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 33 تكفلت العارضة بحماية مرمى برشلونة، حيث تصدت لتسديدة راؤول جارسيا.

وأخيرا سجل رافينيا الهدف الوحيد في المباراة بعد تمريرة من بوسكيتس في الدقيقة 45+1، ولكن رفع الحكم المساعد رايته، ليتم مراجعة الهدف بواسطة تقنية الفيديو ويتضح عدم وجود التسلل، فيحتسب.

الفيديو مرة أخرى

سدد روبرت ليفاندوفسكي بالرأس في الدقيقة 52 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 64 حل أوير زارارجا وإيكر مونياين بدلا من ميكيل فيسجا وراؤول جارسيا.

فيما أتى فرانك كيسي بدلا من فيران توريس بصفوف برشلونة في الدقيقة 68.

وسدد أليكس بيرينجر في الدقيقة 72 ولكن تير شتيجن واصل التألق.

فيما حاول إيكر مونايين بتسديدة تصدى لها تير شتيجن في الدقيقة 79.

وحل أنسو فاتي وماركوس ألونسو بدلا من رافينيا وفرينكي دي يونج في الدقيقة 83.

فيما أتى أندير كابا وجوركا جوروزيتا بدلا من أوسكار دي ماركوس وأليكس بيرينجر في الدقيقة 84.

هدف التعادل أتى في الدقيقة 88 بعد انفراد إيناكي ويليامز بالمرمى، ولكن لمسة يد في بداية اللعبة ألغت الهدف بأمر الفيديو.

وبذلك خرج مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بنظافة شباكه للمرة الـ 19، وهو أكبر رقم في الدوريات الخمسة الكبرى.

برشلونة حافظ على فارق النقاط التسع عن ريال مدريد، رافعا رصيده إلى 65 نقطة.

فيما تجمد رصيد بلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع.

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