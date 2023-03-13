يوفنتوس يحبط "ريمونتادا" الدقيقتين لـ سامبدوريا بفوز مثير برباعية

الإثنين، 13 مارس 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

ماتياس سولي - يوفنتوس ضد سامبدوريا

حقق يوفنتوس الفوز على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف يوفنتوس كل من بريمير وأدريان رابيو وماتياس سولي، بينما سجل فيليف دوريسيتش وتوماسو أوجيلو لسامبدوريا.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 38 في المركز السابع وبفارق 4 نقاط عن أتللانتا صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند النقطة الـ 12 في المركز الأخير.

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التشكيل

بدأ دوسان فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس وخلفه فابيو ميريتي وخماسي في وسط الملعب.

تقدم بريمير بالهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة الـ 11 برأسية مستغل عرضية من فيليب كوستيتش الذي صنع هدفه الـ 11 منذ بداية الموسم.

وأضاف أدريان رابيو الهدف الثاني برأسية جديدة في الدقيقة الـ 26 بعد عرضية من ميريتي.

وفي الدقيقة الـ 31 قلص توماسو أوجيلو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة تعادل دوريسيتش بعد انطلاقة من زانولي ليمرر لدوريسيتش الذي سدد مباشرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني عاد يوفنتوس للتقدم من جديد بهدف أدريان رابيو في الدقيقة الـ 64 بعد أن تلقى تمريرة من نيكولو فيجيولي ليستلم ويسدد بقوة في الشباك.

وشهدت الدقيقة الـ 69 إهدار دوسان فلاهوفيتش لركلة جزاء ليوفنتوس ارتدت من القائم الأيسر.

وأنهى ماتياس سولي رباعية يوفنتوس في الدقيقة الـ 94 بمتابعة لرأسية فلاهوفيتش التي تصدى لها الحارس مارتن تورك.

هدف سولي كان هو الأول للاعب صاحب الـ 19 عاما بقميص يوفنتوس.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد فرايبورج يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، بينما سيلعب سامبدوريا ضد هيلاس فيرونا يوم 19 مارس على ملعبه.

الدوري الإيطالي سامبدوريا يوفنتوس
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