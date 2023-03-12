أحمد عيد يوضح أسباب غنائه مع جمهور الزمالك خلال مباراة إنبي

أوضح أحمد عيد لاعب إنبي أسباب ترديده لهتافات جمهور الزمالك خلال مباراة الفريقين في الدوري.

ويلعب أحمد عيد مع إنبي هذا الموسم معارا من الزمالك.

وقال عيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نحتاج الفوز على الزمالك ونحتاج أيضا إلى انتصارات أخرى ليتقدم إنبي أكثر في جدول ترتيب الدوري واتفقنا على تحقيق الفوز وفي حالة عدم الفوز ألا نخسر".

وأضاف "توقعنا أن يظهر الزمالك بشكل أفضل بعدما فاز على الترجي التونسي".

وأردف "ترديد هتافات جمهور الزمالك؟ منذ أن كنت صغيرا وأنا أسمع أغاني جمهور الزمالك وأحفظها ولذلك رددت الأغاني معهم دون قصد".

وأشار "أنا ألعب بكل قوة مع فريقي إنبي وأخلص له بشكل كامل ولكن خارج الملعب أنا زملكاوي وقلبي مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "الفوز في مباراة أو مباراتين سيقود الفريق للارتقاء عدة مراكز في جدول الدوري".

video:1

أحمد عيد يردد هتافات جمهور الزمالك قبل مشاركته في المباراة🔉#الزمالك_إنبي #في_الدوري



تصوير: هلال عادل pic.twitter.com/G4wVYjFIYi — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2023

وفاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثنائية فوز إنبي على الزمالك المهاجم التونسي رفيق كابو، والظهير الأيمن علي فوزي.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 في المركز الخامس.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة للزمالك هذا الموسم بعدما خسر أمام كل من الأهلي وأسوان وغزل المحلة وفاركو.

سيناريو الموسم الماضي

وكرر إنبي سيناريو الموسم الماضي أمام الزمالك بعدما فاز عليه في مباراة الدور الثاني بثنائية دون رد في استاد القاهرة أيضا.

ولم يحقق الزمالك الفوز على إنبي في الدوري منذ 16 أكتوبر 2021 في الدور الأول من الموسم الماضي.

بعدها فاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في الدور الثاني من الموسم الماضي، ثم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الدور الأول من الموسم الحالي.