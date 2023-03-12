100% مراوغات ناجحة.. ماذا قدم مرموش ضد يونيون برلين

شارك عمر مرموش في تعادل فولفسبورج بهدف لمثله ضد يونيون برلين في الجولة الـ 25 من الدوري الألماني.

ولعب مرموش دقائق المباراة بالكامل من بدايتها حتى النهاية.

وسجل هدف فولفسبورج باتريك فيمير، بينما سجل جوسيب يورانوفيتش ليونيون برلين.

وحاول مرموش في أكثر من مناسبة التسجيل لفولفسبورج ولكن حارس يونيون برلين وقف له بالمرصاد.

المباراة كانت هي الـ 26 لمرموش مع فولفسبورج في الموسم الحالي وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع هدف.

ماذا قدم مرموش ضد يونيون برلين

لعب: 90 دقيقة.

التسديدات على المرمى: 2.

التسديدات خارج المرمى: 2.

المراوغات: 3/3 بنسبة نجاح 100%.

الفرص المهدرة: 2.

لمس الكرة: 53.

التمريرات: 18/30 بنسبة دقة 60%.

التمريرات المفتاحية: 3.

الصراعات الأرضية: 5/9.

الصراعات الهوائية: 4/2.

استعادة الكرة: 1.

وقع في التسلل: 1.

التعادل رفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 35 في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد يونيون برلين للنقطة الـ 45 في المركز الرابع.

وسيلعب فولفسبورج مباراته المقبلة ضد شتوتجارت يوم 18 مارس في الجولة الـ 25 من الدوري الألماني، بينما سيحل يونيون برلين ضيفا على يونيون سانت جيلوا في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.