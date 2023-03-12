علي فوزي: الهدف في الزمالك أو الأهلي له فرحة مختلفة

الأحد، 12 مارس 2023 - 22:39

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - هدف علي فوزي

يرى علي فوزي قائد فريق إنبي أن الفوز على الزمالك يمنحهم دفعة قوية في الفترة المقبلة من الدوري المصري.

علي فوزي

النادي : إنبـي

الزمالك

وقال فوزي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك مهم لـ إنبي في الفترة المقبلة وكنا نواجه سوء الحظ والظروف لم تكن في صالحنا لنرتقي في جدول الترتيب".

وأضاف "الفوز على الزمالك يمنحنا دفعة قوية في المباريات الصعبة المقبلة لنا".

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وواصل "مباراة البنك الأهلي ستكون أصعب من مواجهة الزمالك لأنها منافسة بيننا في مراكز جدول الدوري".

وأتم تصريحاته "الهدف في الزمالك أو الأهلي يكون له فرحة مختلفة وهذا الموسم الثاني على التوالي أن أسجل في شباك الأبيض".

وفاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثنائية فوز إنبي على الزمالك المهاجم التونسي رفيق كابو، والظهير الأيمن علي فوزي.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 في المركز الخامس.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة للزمالك هذا الموسم بعدما خسر أمام كل من الأهلي وأسوان وغزل المحلة وفاركو.

سيناريو الموسم الماضي

وكرر إنبي سيناريو الموسم الماضي أمام الزمالك بعدما فاز عليه في مباراة الدور الثاني بثنائية دون رد في استاد القاهرة أيضا.

ولم يحقق الزمالك الفوز على إنبي في الدوري منذ 16 أكتوبر 2021 في الدور الأول من الموسم الماضي.

بعدها فاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في الدور الثاني من الموسم الماضي، ثم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الدور الأول من الموسم الحالي.

الزمالك إنبي علي فوزي
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