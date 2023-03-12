رفيق كابو: كان يجب أن نفوز على الزمالك لتحسين موقف إنبي في الدوري

يرى رفيق كابو مهاجم إنبي أن فريقه كان في أمس الحاجة للفوز على الزمالك من أجل تحسين موقفهم في جدول الدوري.

رفيق كابو النادي : إنبـي إنبـي

وقال المهاجم التونسي عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان يجب أن نفوز على الزمالك للارتقاء بترتيب إنبي في جدول ترتيب الدوري".

وأضاف "مباراة الزمالك دائما ما تكون جيدة ونلعب فيها كرة قدم بشكل مميز واليوم كنا جيدين وحققنا الفوز".

وواصل "قبل المباراة كنت أتمنى التسجيل في الزمالك حتى استعيد اسمي وأن أدخل صراع الهدافين".

وأتم تصريحاته "تامر مصطفى منحني تعليمات قبل المباراة ونفذتها وسجلت الهدف في شباك الزمالك".

وفاز فريق إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثنائية فوز إنبي على الزمالك المهاجم التونسي رفيق كابو، والظهير الأيمن علي فوزي.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 في المركز الخامس.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة للزمالك هذا الموسم بعدما خسر أمام كل من الأهلي وأسوان وغزل المحلة وفاركو.

سيناريو الموسم الماضي

وكرر إنبي سيناريو الموسم الماضي أمام الزمالك بعدما فاز عليه في مباراة الدور الثاني بثنائية دون رد في استاد القاهرة أيضا.

ولم يحقق الزمالك الفوز على إنبي في الدوري منذ 16 أكتوبر 2021 في الدور الأول من الموسم الماضي.

بعدها فاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في الدور الثاني من الموسم الماضي، ثم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الدور الأول من الموسم الحالي.