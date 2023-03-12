مرموش يشارك في تعادل قاتل لـ فولفسبورج ضد يونيون برلين

تعادل فولفسبورج مع يونيون برلين بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

المباراة شهدت مشاركة عمر مرموش مع فولفسبورج في جميع دقائقها.

وسجل هدف فولفسبورج باتريك فيمير، بينما سجل جوسيب يورانوفيتش ليونيون برلين.

التعادل رفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 35 في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد يونيون برلين للنقطة الـ 45 في المركز الرابع.

المباراة كانت هي الـ 26 لمرموش مع فولفسبورج في الموسم الحالي وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع هدف.

بدأ عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج للمرة الثالثة على التوالي.

أحداث المباراة

كاد فولفسبورج أن يتقدم في الدقيقة الـ 15 من ركلة حرة مباشرة نفذها ويند بشكل رائع ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة الـ 45 مر مرموش من مدافع يونيون برلين بطريقة رائعة لينفرد بالمرمى ولكن كرته مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقتين فقط هدد مرموش من جديد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت في الشباك الخارجية.

وفي الشوط الثاني استمر مرموش في التهديد وبرأسية كاد أن يسجل في الدقيقة الـ 58 ولكن حارس يونيون برلين تصدى ببراعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ليونيون برلين في الدقيقة الـ 70 بعد عرقلة عيسى العيدوني داخل المنطقة.

وترجم الظهير الأيمن جوسيب يورانوفيتش ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الـ 71 ليسجل هدف التقدم ليونيون برلين.

وحاول مرموش من جديد في الدقيقة الـ 76 بانفراد من داخل منطقة الجزاء ولكن مرة أخرى تألق حارس المرمى في التصدي.

وتعادل فولفسبورج في الدقيقة الـ 84 عن طريق البديل باتريل فيمير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليتجنب الفريق الهزيمة.

وسيلعب فولفسبورج مباراته المقبلة ضد شتوتجارت يوم 18 مارس في الجولة الـ 25 من الدوري الألماني، بينما سيحل يونيون برلين ضيفا على يونيون سانت جيلوا في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.