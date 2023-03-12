رخص التدريب وعقد الرعاية و"منتخب الظل".. 12 قرارا من اتحاد الكرة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن قراراته خلال جلسته اليوم الأحد، والتي جاء على رأسها مسألة رخص التدريب وتشكيل منتخب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وجاءت قرارات الجبلاية كالتالي:

المنتخبات

1- تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد وحازم إمام عضو المجلس بمرافقة بعثة منتخب مصر الأول في مالاوى، وتكليف حلمى مشهور ومحمد بركات بمرافقة بعثة المنتخب الأولمبى في زامبيا.

2- الموافقة علي اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009.

3- دراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

4- الموافقة علي اشتراك منتخب مصر للكرة الشاطئية في دورة بيلاروسيا الدولية الودية أغسطس المقبل استعدادا لكأس العالم.

5- الموافقة علي إقامة المباراة الودية للمنتخب الأولمبي أمام نظيره السودانى يوم 18 مارس الجارى.

الرخص التدريبية

6- التأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الأول علي الرخصة A على الأقل، علي أن يتم الحصول علي الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين.

7- التأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الثانى علي الرخصة B على الأقل، وحصول مدربى الناشئين بأندية القسم الثانى على الرخصة C على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين، ولن يُسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية.

8- الموافقة علي اقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فردا للرخصة C بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي "كاف".

الرعاية والتطوير

9- الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة لرعاية الاتحاد لأربع سنوات مقبلة.

10- مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للتعاون مع الاتحاد المصرى.

11- تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية بالاضافة إلى منتخبات المناطق.

12- تشكيل إدارة للأكاديميات بإشراف عامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام أعضاء المجلس.