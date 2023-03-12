مؤتمر فيريرا: الإرهاق ضرب الزمالك أمام إنبي

الأحد، 12 مارس 2023 - 22:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - إنبي

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن فريقه يعاني من إرهاق شديد ولذلك تعرض للخسارة أمام إنبي.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لاعبو الفريق لم ينفذوا الشكل الخططي بسبب الإرهاق الذي يعاني منه الزمالك".

وأضاف "إذا دفعت بلاعبين جدد في التشكيل لتفادي الإرهاق وخسرت المباراة الجمهور سيكون السؤال لماذا لم تعتمد على التشكيل الأساسي".

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وواصل "الزمالك جاء من ليبيا وخاض مباريات في الدوري ثم سافر إلى تونس لمواجهة الترجي وعاد لمصر لمواصلة الدوري ثم مواجهة الترجي مجددا، ولا يحدث استشفاء بالصورة الأمثل".

وأردف "نجري التدوير في بعض المراكز وأجريت 5 تبديلات أمام إنبي، وفضلت الدفع باللاعبين الأساسيين بدلا من إراحة البعض والدفع بالبدلاء منذ البداية".

وأوضح "تبديل الجزيري لأنه كان يشعر بالإرهاق وكانت هناك كثافة عددية في خط الهجوم بعد التبديلات".

وأكد "الزمالك لم يحالفه التوفيق في بعض الكرات الثابتة في المباريات الأخيرة التي كان يمتاز بها الفريق في الفترة الماضية".

وأشار "الهزيمة من إنبي مثل الهزائم التي تعرض لها الزمالك عقب مباراة أسوان في الدوري، وبالنسبة لنا الخسارة وقعت بعد هزائم أخرى والفريق يتأخر في الدوري ولكننا كأبطال الدوري لن نستسلم، وبالطبع ليست أوقات جيدة للنادي وللفريق في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "الزمالك ليس في حاجة لمعد نفسي أو ذهني وهذه النقطة ليست مشكلة الفريق".

وفاز فريق إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثنائية فوز إنبي على الزمالك المهاجم التونسي رفيق كابو، والظهير الأيمن علي فوزي.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 في المركز الخامس.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة للزمالك هذا الموسم بعدما خسر أمام كل من الأهلي وأسوان وغزل المحلة وفاركو.

سيناريو الموسم الماضي

وكرر إنبي سيناريو الموسم الماضي أمام الزمالك بعدما فاز عليه في مباراة الدور الثاني بثنائية دون رد في استاد القاهرة أيضا.

ولم يحقق الزمالك الفوز على إنبي في الدوري منذ 16 أكتوبر 2021 في الدور الأول من الموسم الماضي.

بعدها فاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في الدور الثاني من الموسم الماضي، ثم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الدور الأول من الموسم الحالي.

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