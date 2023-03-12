تامر مصطفى: إنبي كان أفضل من الزمالك في كل النواحي.. وانبهرت من أداء اللاعبين

عبر تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك في الدوري.

وقال تامر مصطفى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التوفيق كان حليف لاعبي إنبي في المباراة، وأبارك للاعبي الفريق ومجلس الإدارة والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك".

وأضاف "قدمنا مباراة خططية كبيرة منذ أول دقيقة ونعلم أن الزمالك مجهد بسبب مباريات إفريقيا، وطريقة اللعب تغيرت في المباراة أمام الأبيض".

وواصل "النتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر من هدفين، وكنا الفعل وليس رد الفعل وضغطنا على الزمالك في أول ربع ساعة".

وأكمل "كنا أفضل من الزمالك في كل النواحي وأداء اللاعبين أبهرني".

وتابع "حرصت على إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وخاصة زيزو، بالإضافة إلى مصطفى شلبي وسيف الجزيري، ووضعنا لاعبي الأبيض تحت الضغط".

وأوضح "نجحنا في تطوير جزء كبير من الشق الدفاعي للفريق، ولكن هناك بعض المشاكل سنعمل على حلها في الفترة المقبلة".

وشدد "نسبة فوز فريقي قبل المباراة 20% وحاولت تغيير بعض المفاهيم لدى اللاعبين عقب الخسارة من المصري، واستعدنا الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز وخضنا المباراة بمخاطرة".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للزمالك في مباراة شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا في ظل أهميتها للأبيض".

وفاز فريق إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثنائية فوز إنبي على الزمالك المهاجم التونسي رفيق كابو، والظهير الأيمن علي فوزي.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.