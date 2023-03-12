أحمد العجوز رجل مباراة الزمالك وإنبي

الأحد، 12 مارس 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

أحمد العجوز رجل مباراة إنبي ضد الزمالك

حصل أحمد العجوز لاعب إنبي على جائزة مباراة فريقه ضد الزمالك في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.

وحصل العجوز على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

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وأصبح صاحب الـ 29 عاما هو سادس لاعب من إنبي يحصل على الجائزة منذ بداية الموسم.

ماذا قدم العجوز ضد الزمالك

لعب: 90 دقيقة.

التمريرات: 28/18 بنسبة دقة 64%.

التمريرات الطويلة: 3/5 بنسبة دقة 60%.

لمس الكرة: 42.

حصل على أخطاء: 1.

إبعاد الكرة: 1.

التدخلات: 5.

استعادة الكرة: 2.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 في المركز الخامس.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة للزمالك هذا الموسم بعدما خسر أمام كل من الأهلي وأسوان وغزل المحلة وفاركو.

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