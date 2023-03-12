مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0) - (0) برشلونة.. المحاولة الأولى تضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الخامس والعشرين من الدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة هذه المباراة ضد مدربه السابق إرنستو فالفيردي الذي يقود بلباو حاليا.

وانتهت مباراة الدور الأول على ملعب كامب نو بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

وشهد تشكيل برشلونة عودة هداف الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف البلوجرانا.

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وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو - أندرياس كريستنتسن - جول كوندي - أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

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ق 33 شتيجن يتعملق مرة أخرى ويتصدى لهدف آخر

ق 32 تير شتيجن يمنع الأول ويتصدى لتسديدة نيكو ويليامز

ق 22 رأسية من كريستنسن تمر بجوار القائم

ق 10 تسديدة من سيرجيو بوسكيتس تمر فوق العارضة

ق 6 تسديدة من نيكو ويليامز تمر فوق العارضة

ق 2 فيران توريس يسدد كرة خطيرة ولكن بجوار القائم

بداية المباراة