انتهت في الدوري الإسباني - بلباو (0) - (1) برشلونة

الأحد، 12 مارس 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الخامس والعشرين من الدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة هذه المباراة ضد مدربه السابق إرنستو فالفيردي الذي يقود بلباو حاليا.

وانتهت مباراة الدور الأول على ملعب كامب نو بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

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وشهد تشكيل برشلونة عودة هداف الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف البلوجرانا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو - أندرياس كريستنتسن - جول كوندي - أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

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بداية الشوط الثاني

ق 89 إلغاء الهدف بسبب لمسة يد في بداية اللعبة

ق 88 جوووووووول إيناكي ويليامز يتلقى التمريرة لينفرد ويسجل التعادل

ق 84 أندير كابا وجوركا جوروزيتا بدلا من أوسكار دي ماركوس وأليكس بيرينجر

ق 83 أنسو فاتي وماركوس ألونسو بدلا من رافينيا وفرينكي دي يونج

ق 79 إيكر مونايين يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى مجددا

ق 72 أليكس بيرينجر يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 68 فرانك كيسي بدلا من فيران توريس

ق 64 أوير زارارجا وإيكر مونياين بدلا من ميكيل فيسجا وراؤول جارسيا

ق 52 روبرت ليفاندوفسكي يسدد بالرأس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

استراحة

ق 45+2 جوووووووول بأمر تقنية الفيديو.. لا وجود للتسلل

ق 45+1 رافينيا يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من بوسكيتس.. ولكن الراية ترفع

ق 41 برشلونة يطاللب بركلة جزاء والحكم يأمر باستمرار اللعب

ق 33 العارضة تتصدى لتسديدة راؤول جارسيا

ق 32 تير شتيجن يمنع الأول ويتصدى لتسديدة إيناكي ويليامز

ق 22 رأسية من كريستنسن تمر بجوار القائم

ق 10 تسديدة من سيرجيو بوسكيتس تمر فوق العارضة

ق 6 تسديدة من نيكو ويليامز تمر فوق العارضة

ق 2 فيران توريس يسدد كرة خطيرة ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو
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