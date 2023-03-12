الأهلي يحدد موعد السفر إلى الكاميرون.. وموقف حسين الشحات من مواجهة القطن

حدد النادي الأهلي موعد سفر بعثته إلى الكاميرون لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتسافر البعثة يوم الأربعاء إلى مدينة جاروا، لخوض المباراة المقرر لها يوم الجمعة.

وأوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي إن البعثة سوف تستكمل الإجراءات الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا قبل السفر.

وبدأ الفريق البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا غدًا، على أن يتم استكمال التطعيمات عقب الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

ويخضع اللاعبون لنظام استشفائي، لتجنب التعرض للإجهاد قبل السفر.

وشارك حسين الشحات في تدريبات اليوم على ملعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وأنهى الشحات برنامج التأهيل الذي خضع له بسبب إصابته في عضلة السمانة.

وشارك اللاعب في جزء من التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني عدم المخاطرة باللاعب في مباراة صنداونز التي أقيمت أمس، فيما شارك اليوم في المران كاملًا، ليؤكد جاهزيته لمباراة القطن الكاميروني.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية والتي تضم معه صنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني.