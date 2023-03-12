الهزيمة الخامسة للأبيض.. إنبي يفوز على الزمالك بثنائية بسيناريو الموسم الماضي

فاز فريق إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل ثنائية فوز إنبي على الزمالك المهاجم التونسي رفيق كابو، والظهير الأيمن علي فوزي.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 في المركز الخامس.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة للزمالك هذا الموسم بعدما خسر أمام كل من الأهلي وأسوان وغزل المحلة وفاركو.

سيناريو الموسم الماضي

وكرر إنبي سيناريو الموسم الماضي أمام الزمالك بعدما فاز عليه في مباراة الدور الثاني بثنائية دون رد في استاد القاهرة أيضا.

ولم يحقق الزمالك الفوز على إنبي في الدوري منذ 16 أكتوبر 2021 في الدور الأول من الموسم الماضي.

بعدها فاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في الدور الثاني من الموسم الماضي، ثم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الدور الأول من الموسم الحالي.

وصف المباراة

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى من الجانبين دون خطورة أو محاولات على المرمى.

ونجح إنبي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم التونسي رفيق كابو.

وجاء الهدف بعدما استلم محمد حمدي الكرة ومررها إلى رفيق كابو الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة في شباك محمد صبحي.

وطالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد سقوط أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء أثناء ركلة حرة لصالح الأبيض، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وسدد محمد أشرف "روقا" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس رضا السيد أمسك بها.

وواصل الزمالك المحاولات على مرمى إنبي وهدد مصطفى شلبي بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بالثنائي محمود حمدي "الونش" وأحمد بلحاج بدلا من محمد عبد الغني ونبيل عماد.

وعاد الونش للمشاركة مع الزمالك بعد غياب استمر لمدة 144 يوما منذ مباراة سموحة في الجولة الأولى للدوري بسبب الإصابة.

وكاد الونش أن يسجل التعادل بعد ركنية نفذها زيزو وقابلها بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم.

وشارك يوسف أسامة بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 60 كثالث تبديلات الزمالك.

ومن جديد كاد الزمالك أن يسجل التعادل بتسديدة قوية من يوسف أسامة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس رضا السيد تصدى لها واصطدمت بالعارضة وخرجت إلى ركنية.

ودفع فيريرا بالسنغالي إبراهيما نداي بدلا من سيف الدين الجزيري في التغيير الرابع للزمالك.

وبهجمة مرتدة نجح إنبي في تسجيل الهدف الثاني في شباك الزمالك في الدقيقة 67 عن طريق علي فوزي.

وجاء الهدف بعدما توغل علي فوزي داخل منطقة الجزاء واستلم كرة ثم سدد بالقدم اليسرى على يمين محمد صبحي.

وأكمل الزمالك تبديلاته الخمسة بنزول سيد عبد الله بدلا من حمزة المثلوثي في الدقيقة 68.

واستمرت محاولات الزمالك في الدقائق المتبقية من المباراة وكاد إبراهيما نداي أن يسجل بضربة رأسية بعد عرضية من فتوح لكن الكرة اصطدمت في القائم في الدقيقة 79.

وحصل علي فوزي على مخالفة من أمام منطقة الجزاء بعدما تعرض للإعاقة من قبل حسام عبد المجيد، ونفذ مروان داوود الكرة لكن محمد صبحي تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

وفي الدقائق المتبقية استمرت محاولات الزمالك في محاولة لهز شباك إنبي ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي.