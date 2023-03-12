تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي لمواجهة أتلتيك بلباو

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتلتيك بلباو,

ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بلباو بعد قليل على ملعب سان ماميس في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة عودة ليفاندوفسكي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو - أندرياس كريستنتسن - جول كوندي - أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلباو المركز التاسع برصيد 33 نقطة.