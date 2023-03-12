انتهت الدوري الألماني - فولفسبورج (1)-(1) يونيون برلين

الأحد، 12 مارس 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج ضد يونيون برلين في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

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نهاية المباراة

ق84. جوووول التعادل لفولفسورج عن طريق البديل باتريك فيمير بتسديدة من داخل منقطة الجزاء.

ق76. مرموش يهدد بانفراد جديد ولكن حارس يونيون برلين يواصل التألق.

ق71. جووول أول ليونيون برلين عن طريق يورانوفيتش من ركلة جزاء.

ق70. ركلة جزااء ليونيون برلين.

ق58. رأسية رائعة من مرموش ولكن حارس يوينون برلين يتألق.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. تسديدة قوية من مرموش من داخل منطقة الجزاء ولكنها تذهب إلى الشباك الخارجية.

ق45. مرموش يمر بطريقة رائعة من مدافع يونيون برلين لينفرد بالمرمى ولكنه يسدد بجوار القائم.

ق15.ركلة حرة مباشرة ينفذها ويند بطريقة رائعة لفولفسبورج ولكن الكرة ترتد من العارضة.

بداية المباراة

فولفسبورج الدوري الألماني عمر مرموش يونيون برلين
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