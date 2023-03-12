استراحة الدوري الألماني - فولفسبورج (0)-(0) يونيون برلين.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج ضد يونيون برلين في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

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نهاية الشوط الأول

ق47. تسديدة قوية من مرموش من داخل منطقة الجزاء ولكنها تذهب إلى الشباك الخارجية.

ق45. مرموش يمر بطريقة رائعة من مدافع يونيون برلين لينفرد بالمرمى ولكنه يسدد بجوار القائم.

ق15.ركلة حرة مباشرة ينفذها ويند بطريقة رائعة لفولفسبورج ولكن الكرة ترتد من العارضة.

بداية المباراة