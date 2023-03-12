مران الأهلي - عبد الفتاح جاهز لمواجهة القطن.. وعبد المنعم يشكو من الضامة

الأحد، 12 مارس 2023 - 20:15

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي أن المدافع خالد عبد الفتاح جاهز للمشاركة في مباراة القطن الكاميروني.

وأوضح أبو عبلة أن عبد الفتاح أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان عبد الفتاح قد عانى خلال الفترة الأخيرة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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واستأنف الفربق مرانه صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في إطار استعداداته لمباراة القطن الكاميروني، وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران للتحضير للمباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة صنداونز أمس تدريبات داخل صالة الألعاب البدنية، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على فقرات بدنية وتدريبات الكرة.

وأدى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخضع محمد عبد المنعم مدافع الفريق لبرنامج علاجي مكثف بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صنداونز.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبي غدًا الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم دون راحة، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني المقرر إقامتها الجمعة بمدينة جاروا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن.

ويخوض الأهلي مواجهة القطن في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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