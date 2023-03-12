عودة محمود علاء لتدريبات الاتحاد السكندري
الأحد، 12 مارس 2023 - 20:01
كتب : FilGoal
عاد محمود علاء لتدريبات الاتحاد السكندري بعد تماثله إلى الشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها.
محمود علاء
النادي : الاتحاد السكندري
علاء كان قد أصيب بمزق في العضلة الخلفية خلا لمواجهة الاتحاد ضد الداخلية في الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.
وكانت مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي قد تأجلت بسبب مشارك الأخير في دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب محمود علاء مع الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي.
صاحب الـ 31 عاما شارك في 14 مباراة مع الاتحاد وسجل 4 أهداف.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الخامس.
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