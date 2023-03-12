للمرة الثالثة على التوالي.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج ضد يونيون برلين

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولسفبورج تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد يونيون برلين.

ويلعب فولفسبورج مع يونيون برلين بعد قليل على ملعب الاول في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

ويلعب مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج للمرة الثالة على التوالي.

وجاء تشكيل فولفسبورج بالكامل كالتالي:

الحارس: كوين كاستيلز.

الدفاع:كيليان فيشير - سيباستيان بورنو - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو.

الوسط: فيليكس نميتشا - جوشوا جويلفوجو - يانيك جيرهاردت.

الهجوم:ماتياس سفينبرج - عمر مرموش - جوناس ويند.

وشارك مرموش مع فولفسبورج حتى الآن في 25 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع هدف.

ويحتل فولفسبورج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل يونيون برلين المركز الخامس برصيد 44 نقطة.