رغم رفضه العلني.. الكشف عن خليفة كيروش في تدريب إيران

الأحد، 12 مارس 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

أمير غالينوي

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تعيين أمير غالينوي مديرا فنيا لمنتخب البلاد اليوم الأحد.

ويقود غالينوي -59 عاما- فريق جول جوهار في الدوري الإيراني.

وسيتم إعلان تفاصيل التعاقد الجديد عقب مباراة جول جوهار أمام نفط مسجد سليمان في الدوري الإيراني.

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يأتي ذلك رغم أن غالينوي سبق له القول بإنه لن يقبل عرض الاتحاد لتدريب منتخب إيران، ولكنه غير رأيه.

ويتولى المدرب الجديد قيادة منتخب إيران خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وانتهت رحلة كيروش مع إيران بنهاية كأس العالم 2022، عقب الخروج من المجموعة الثانية.

وكانت مجموعة إيران تضم إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

كيروش الذي سبق له قيادة منتخب مصر خلال كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم، قد تولى قيادة قطر عقب نهاية تجربته المونديالية مع إيران.

على الجانب الآخر ترك فيليكس سانشيز قيادة قطر بعد الخروج المخيب بلا نقاط من المجموعة الأولى التي ضمت هولندا والإكوادور والسنغال، ليتولى قيادة الإكوادور لاحقا.

منتخب إيران أمير غالينوي كارلوس كيروش
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