قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان وفتحي ضد البنك الأهلي.. ونقل المباراة

الأحد، 12 مارس 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أسكو كارا

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز مع البنك الأهلي مساء غدا الإثنين في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب أحمد فتحي بسبب تلقيه 3 بطاقات صفراء، كما استمر غياب رمضان صبحي ومحمد الشيبي لعدم اكتمال شفاؤهما.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور.

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

وأخطرت لجنة المسابقات الفريقين بنقل المباراة من استاد القاهرة إلى استاد المقاولون العرب لوجود بعض أعمال الصيانة باستاد القاهرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

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