مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) إنبي.. صبحي يمنع فرصة خطيرة

الأحد، 12 مارس 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - سيف الجزيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 82: تسديدة من مروان داوود ويتصدى لها صبحي

ق 79: رأسية من نداي تصطدم في القائم

ق 76: كابو يهدر الثالث

ق 68: نزول سيد عبد الله بدلا من حمزة المثلوثي

ق 67: جوووول علي فوزي والهدف الثاني

ق 65: نزول إبراهيما نداي بدلا من الجزيري

ق 65: العارضة والحارس يمنعان يوسف أسامة من التسجيل

ق 60: نزول يوسف أسامة بدلا من مصطفى شلبي

ق 56: رأسية من الونش تمر جوار القائم

نزول الونش وأحمد بلحاج بدلا من عبد الغني ونبيل عماد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد

ق 46: رأسية خطيرة من مصطفى شلبي

ق 39: تسديدة قوية من محمد أشرف ورضا السيد يمسك بها

ق 35: مطالبات بركلة جزاء للأبيض

ق 24: الحارس رضا السيد يمنع التعادل من تسديدة زيزو

ق 20: جوووول رفيق كابو والأول

انطلاق المباراة

الزمالك إنبي الدوري المصري
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