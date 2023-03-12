مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) إنبي.. صبحي يمنع فرصة خطيرة
الأحد، 12 مارس 2023 - 18:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري.
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ق 82: تسديدة من مروان داوود ويتصدى لها صبحي
ق 79: رأسية من نداي تصطدم في القائم
ق 76: كابو يهدر الثالث
ق 68: نزول سيد عبد الله بدلا من حمزة المثلوثي
ق 67: جوووول علي فوزي والهدف الثاني
ق 65: نزول إبراهيما نداي بدلا من الجزيري
ق 65: العارضة والحارس يمنعان يوسف أسامة من التسجيل
ق 60: نزول يوسف أسامة بدلا من مصطفى شلبي
ق 56: رأسية من الونش تمر جوار القائم
نزول الونش وأحمد بلحاج بدلا من عبد الغني ونبيل عماد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد
ق 46: رأسية خطيرة من مصطفى شلبي
ق 39: تسديدة قوية من محمد أشرف ورضا السيد يمسك بها
ق 35: مطالبات بركلة جزاء للأبيض
ق 24: الحارس رضا السيد يمنع التعادل من تسديدة زيزو
ق 20: جوووول رفيق كابو والأول
انطلاق المباراة