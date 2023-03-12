إصابة قوية.. ياسين بونو يغادر مباراة إشبيلية على نقالة

تعرض المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ألميريا.

وتقام المباراة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني.

واصطدم بونو بمدافع ألميريا سرديان بابيتش في كرة ثابتة، ليسقط المغربي مصابا.

وخرج بونو على نقالة، وحل الحارس البديل ماركو ديميتروفيتش بدلا منه في الدقيقة 37.

ألميريا تقدم بهدف سيرخيو أكييمي في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 45+2 تعادل لوكاس أوكامبوس لصالح الفريق الأندلسي.

وكان بونو مرشحا لجائزة أفضل حارس في العالم بحفل "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاز بها إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا والأرجنتين.

وحقق بونو المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر.