تشكيل إنبي - رفيق كابو يقود الهجوم أمام الزمالك
الأحد، 12 مارس 2023 - 18:11
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك.
ويلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
ويقود التونسي رفيق كابو هجوم فريق إنبي في مواجهة الزمالك.
وجاء تشكيل إنبي كالآتي
المرمى: رضا السيد
الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد
الوسط: علي فوزي - أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي - مروان داوود
الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
عبد العزيز البلعوطي – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – صلاح زايد – كريم الطيب – محمد عبد العاطي – ناصر مودي – أحمد عيد – أحمد نادر
الزمالك يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.
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