سجل هدفه التاسع.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد نيس

الأحد، 12 مارس 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد نيس

أنقذ مصطفى محمد فريقه نانت من الخسارة ضد نيس، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل لنانت في الدقيقة الـ 89.

هدف مصطفى محمد كان هو التاسع له بقميص نانت من الانضمام للفريق خلال 4 مباراة خاضهم بالإضافة إلى صناعة خمسة أهداف.

أخبار متعلقة:
هاتريك صناعة وعودة جيسوس.. أرسنال يضرب فولام بالثلاثة ويواصل مطاردة اللقب تشكيل الزمالك - لا تغييرات عن مباراة الترجي في مواجهة إنبي برأسية قاتلة.. مصطفى محمد ينقذ نانت من الخسارة ضد نيس في مباراة الجدل التحكيمي.. مانشستر يونايتد يفقد نقطتين بالتعادل مع ساوثامبتون

ماذا قدم مصطفى خلال مواجهة نيس

لعب: 25 دقيقة.

سجل: 1.

التسديدات: 1.

لمس الكرة: 7.

الصراعات الأرضية: 3/1.

التمريرات: 2.

خسر الكرة: 3.

الأخطاء: 1.

إبعاد الكرة: 1.

استعادة الكرة: 1.

التعادل رفع رصيد نانت للنقطة الـ 29 في المركز الـ 14 كما ارتفع رصيد نيس للنقطة الـ 43 في المركز السابع.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ليون خارج ملعبه يوم 17 مارس المقبل في الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي، بينما سيلعب نيس ضد شيريف تيراسبول في إياب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

نيس الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
برأسية قاتلة.. مصطفى محمد ينقذ نانت من الخسارة ضد نيس بمشاركة إمام عاشور.. موقف ميتيلاند يتأزم قبل المرحلة الختامية بعد خسارة من متذيل الترتيب انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2) (2) نيس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام نيس دون أهداف للمباراة السادسة على التوالي.. ألانيا سبور يخسر بمشاركة كوكا انتهت الدوري الدنماركي - ميتيلاند (1)-(3) لينجبي.. نهاية المباراة ميليتاو: صلاح خطير دائما.. لكنه يمتلك حافزا إضافيا ضد ريال مدريد الأهرام: سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع الأول
أخر الأخبار
رغم رفضه العلني.. الكشف عن خليفة كيروش في تدريب إيران 11 دقيقة | آسيا
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان وفتحي ضد البنك الأهلي.. ونقل المباراة 19 دقيقة | الدوري المصري
تين هاج: الحكم أثر على نتيجة المباراة أمام ساوثامبتون.. واللاعبين أظهروا شخصية كبيرة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوديجارد: تروسارد أضاف لـ أرسنال الكثير.. وهذا ما علينا فعله لنهاية الموسم 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) إنبي.. صبحي يتألق 41 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الرابعة - أحمد جعفر يسجل هاتريك ويقود دياموند للفوز بـ 11 هدفا ضد المطابع 42 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة قوية.. ياسين بونو يغادر مباراة إشبيلية على نقالة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل إنبي - رفيق كابو يقود الهجوم أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة