سجل هدفه التاسع.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد نيس

أنقذ مصطفى محمد فريقه نانت من الخسارة ضد نيس، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل لنانت في الدقيقة الـ 89.

هدف مصطفى محمد كان هو التاسع له بقميص نانت من الانضمام للفريق خلال 4 مباراة خاضهم بالإضافة إلى صناعة خمسة أهداف.

ماذا قدم مصطفى خلال مواجهة نيس

لعب: 25 دقيقة.

سجل: 1.

التسديدات: 1.

لمس الكرة: 7.

الصراعات الأرضية: 3/1.

التمريرات: 2.

خسر الكرة: 3.

الأخطاء: 1.

إبعاد الكرة: 1.

استعادة الكرة: 1.

التعادل رفع رصيد نانت للنقطة الـ 29 في المركز الـ 14 كما ارتفع رصيد نيس للنقطة الـ 43 في المركز السابع.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ليون خارج ملعبه يوم 17 مارس المقبل في الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي، بينما سيلعب نيس ضد شيريف تيراسبول في إياب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.